Il romanzo della Formula 1 ha un finale in testacoda (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Mondiale di Formula 1 più bello degli ultimi anni rischia di finire con una figuraccia planetaria. Immaginatevi di ritrovarci domenica sera con Verstappen e Hamilton ancora appaiati in classifica e Max campione soltanto perché ha vinto una gara in più del suo rivale. Peccato che quella vittoria in più (sono 9 a 8 nel conto e se finisse 9-9 Hamilton sarebbe campione perché avrebbe più punti in classifica) è quella ottenuta nel Gran premo del Belgio, una gara che non c'è stata. Vincere un mondiale grazie alla vittoria in un Gran premio assegnato a tavolino (con punteggio dimezzato) dopo due giri dietro alla Safety Car sarebbe davvero il peggior finale possibile per il campionato più combattuto degli ultimi anni, l'unico dopo quello del 1974 in cui due piloti sono arrivati allo show finale a pari punti. Campione perché ha vinto un Gran ...

