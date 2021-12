(Di sabato 11 dicembre 2021) La Federcalcio ha scritto una lettera a ‘’ in riferimento alla puntata di lunedì 6 dicembre, in particolare al servizio a firma Daniele Autieri “Febbre a 90”, facendo alcune precisazioni con esplicita richiesta di rettifica nella prossima puntata. Dalla ‘lettera riservata’ della Covisoc, ai ritardi dei pagamenti dei club di Serie A, fino al Chievo di Luca Campedelli e ai ripetuti riferimenti di presunti ritardi dell’azione della Procura Federale della. “Tanto si doveva per ripristinare la corretta informazione e la completa esposizione di fatti che, come riportati nella suddetta puntata del 6 dicembre, hanno leso l’immagine e distorto l’operato della Federazione Italiana Giuoco Calcio. In assenza di opportuna rettificata, lasi riserva di tutelare la propria onorabilità nelle sedi opportune”, conclude la lettera. In ...

Advertising

fisco24_info : Figc e Report, botta e risposta su plusvalenze e inchieste: La federcalcio chiede una rettifica, la trasmissione di… - StraNotizie : Figc e Report, botta e risposta su plusvalenze e inchieste - italiaserait : Figc e Report, botta e risposta su plusvalenze e inchieste - LucaMaritano : RT @SCUtweet: #Gravina ?? Da #Report attacchi ingiusti e alcuni fondati su dati falsi (??). Sul caso #Suarez la Procura #FIGC si è pronuncia… - ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: #Gravina ?? Da #Report attacchi ingiusti e alcuni fondati su dati falsi (??). Sul caso #Suarez la Procura #FIGC si è pronuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : Figc Report

Adnkronos

Il Presidente della Federcalcio ha anche risposto all'inchiesta disulla Covisoc e sulle accuse alladi aver chiuso un occhio sulla malagestione delle plusvalenze. Gravina li ha definiti '...Juventus, la presa di posizione netta di Gabriele Gravina sulla questione plusvalenze e sull'inchiesta Suarez: bordata a. A scaldare queste fredde ore invernali che ci traghetteranno verso le festività natalizie, ci ha pensato il polverone mediatico seguito alla decisione della Procura di Torino di aprire ...La Federcalcio ha scritto una lettera a ‘Report’ in riferimento alla puntata di lunedì 6 dicembre, in particolare al servizio a firma Daniele Autieri “Febbre a 90”, facendo alcune precisazioni con esp ...Roberto Mancini’s comments today warning his Italy future will depend on World Cup qualification open the door to a potential Manchester United move. There have been reports over the last couple of ...