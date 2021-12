Ferrero: Vorrei sentire i miei figli piccoli e telefonare a Quagliarella (Di sabato 11 dicembre 2021) L'obiettivo, come riporta "La Gazzetta dello Sport", è quello di fargli trascorrere il Natale in famiglia. Intanto, la sua Sampdoria gli avrà strappato un sorriso per la vittoria nel derby contro il ... Leggi su corriere (Di sabato 11 dicembre 2021) L'obiettivo, come riporta "La Gazzetta dello Sport", è quello di fargli trascorrere il Natale in famiglia. Intanto, la sua Sampdoria gli avrà strappato un sorriso per la vittoria nel derby contro il ...

Advertising

Italia_Notizie : Ferrero: «Vorrei sentire i miei figli e fare una telefonata a Quagliarella» - Corriere : Ferrero: «Vorrei sentire i miei figli piccoli e telefonare a Quagliarella» - fanpage : Massimo Ferrero è un uomo provato e spera di poter al più presto lasciare il carcere di San Vittore per i domicilia… - infoitinterno : La figlia di Ferrero: “Vorrei sputargli in faccia. Non ho più neanche i soldi per la spesa” - jetlon85 : Vorrei chiedere a @MaxNerozzi Ma secondo lui come mai non è uscito niente riguardo alla indagine svoltasi che ha p… -