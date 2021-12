F1 | Laurent Mekies | “Approccio controcorrente | qualifica solida Vogliamo una bella gara”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Carlos Sainz ha conquistato il quinto posto nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Charles Leclerc si è dovuto invece accontentare della settima piazza a causa di qualche criticità riscontrata nel terzo settore, quando era anche in lizza per fare meglio del compagno di squadra. Questi sono i risultati ottenuti dalla Ferrari nell’ultimo time attack della stagione. Nel Gran Premio di domani si cercherà di conquistare un buon risultato, blindando il terzo posto nella classifica costruttori e lanciandosi così verso la prossima stagione. La Scuderia di Maranello si è concentrata sul 2022 già da tempo, anche perché l’introduzione del nuovo regolamento potrebbe rappresentare un vantaggio dopo un paio di stagioni decisamente complicate. L’auspicio è quello di colmare il gap con Mercedes e Red Bull, tornando a lottare ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Secondo il direttore sportivo della Ferrari le qualifiche di Sainz e Leclerc potevano andare ancora meglio ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurent Mekies

OA Sport

, responsabile delle operazioni in pista della Ferrari, ha commentato così un sabato decisamente adrenalinico: 'Un mix di emozioni in questa qualifica. Siamo contenti per il bel quarto ...Il Racing Director di Ferrariha commentato le qualifiche andate in scena a Gedda, dove si corre il GP d'Arabia Saudita di F1: ' Un mix di emozioni. Contenti per il bel quarto posto di Leclerc , che ha ritrovato ...Carlos Sainz ha conquistato il quinto posto nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Charles Leclerc si è dovuto invece accon ...Secondo il direttore sportivo della Ferrari le qualifiche di Sainz e Leclerc potevano andare ancora meglio rispetto al quinto e settimo posto ...