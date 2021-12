Europei di cross, Crippa e Battocletti: “Determinazione al massimo per vincere” (Di sabato 11 dicembre 2021) Dublino – Il direttore tecnico La Torre ha portato in Irlando i suoi azzurri del cross, ripartendo da Tokyo. Con quella carica e quell’atmosfera vittoriosa fortunata, per risalire sul podio dello sport. Si doveva disputare lo scorso anno l’Europeo di Dublino, invece a causa del Covid, l’evento è slittato a domani. E domani, con nuova energia ed entusiasmo gli azzurri vorranno fare bene e collezionare altre medaglie. Fa freddissimo a Dublino. Meno di 10 gradi. Si dovrà evidentemente correre anche contro le temperature proibitive e sotto un cielo coperto (tipico del territorio ospitante). Vento pungente e fango in agguato, come fa sapere la Fidal. E’ impegnativo il percorso per i numeri atleti tricolori guidati da Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Sarà la gara che chiuderà lo strepitoso anno azzurro nel mondo. Due anni fa a Lisbona, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 dicembre 2021) Dublino – Il direttore tecnico La Torre ha portato in Irlando i suoi azzurri del, ripartendo da Tokyo. Con quella carica e quell’atmosfera vittoriosa fortunata, per risalire sul podio dello sport. Si doveva disputare lo scorso anno l’Europeo di Dublino, invece a causa del Covid, l’evento è slittato a domani. E domani, con nuova energia ed entusiasmo gli azzurri vorranno fare bene e collezionare altre medaglie. Fa freddissimo a Dublino. Meno di 10 gradi. Si dovrà evidentemente correre anche contro le temperature proibitive e sotto un cielo coperto (tipico del territorio ospitante). Vento pungente e fango in agguato, come fa sapere la Fidal. E’ impegnativo il percorso per i numeri atleti tricolori guidati da Yemane Nadia. Sarà la gara che chiuderà lo strepitoso anno azzurro nel mondo. Due anni fa a Lisbona, ...

