Dionisi: «La Lazio parte favorita ma ce la giocheremo» (Di sabato 11 dicembre 2021) “Domani dobbiamo dimostrare di fare la nostra partita. La Lazio fa parte delle grandi con un allenatore top. Sarà una sfida da giocare, loro verranno qui per batterci e noi faremo altrettanto. E’ un match difficile perché a livello individuale hanno qualcosa in più di noi ma a livello di collettivo possiamo giocarcela. Sulla carta partiamo sfavoriti”. Così Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, alla vigilia del match contro la Lazio. “Dobbiamo essere bravi a difenderci perché hanno giocatori forti. Le tabelle? Le partite vanno giocate una alla volta. Già quella di domani è un ostacolo difficile. Ma ci arriviamo con un buon livello di consapevolezza. Noi siamo anche quelli che commettono ingenuità”, ha aggiunto. “Sarri ha un curriculum importante, ha cambiato il sistema di gioco e l’impostazione ma noi dobbiamo ... Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) “Domani dobbiamo dimostrare di fare la nostra partita. Lafadelle grandi con un allenatore top. Sarà una sfida da giocare, loro verranno qui per batterci e noi faremo altrettanto. E’ un match difficile perché a livello individuale hanno qualcosa in più di noi ma a livello di collettivo possiamo giocarcela. Sulla carta partiamo sfavoriti”. Così Alessio, tecnico del Sassuolo, alla vigilia del match contro la. “Dobbiamo essere bravi a difenderci perché hanno giocatori forti. Le tabelle? Le partite vanno giocate una alla volta. Già quella di domani è un ostacolo difficile. Ma ci arriviamo con un buon livello di consapevolezza. Noi siamo anche quelli che commettono ingenuità”, ha aggiunto. “Sarri ha un curriculum importante, ha cambiato il sistema di gioco e l’impostazione ma noi dobbiamo ...

