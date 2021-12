Covid, il figlio di un operaio no vax morto a 63 anni: “Non si era vaccinato per colpa delle stupidaggini che circolano nelle chat” (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Covid gli ha ucciso il padre, morto all’ospedale di Dolo, vicino Mestre, il 7 dicembre scorso: convinto no vax, Bruno Montalbano aveva 63 anni. “Mio padre non era vaccinato a causa di tutte le stupidaggini sul Covid e i vaccini che circolano sul web e nelle chat di WhatsApp e Telegram“, dice al Corriere della Sera, Valentino Montalbano. ” Ci sono un sacco di fake news in giro e non è per niente facile avere informazioni reali sulla malattia. Non ti dicono, per esempio, che puoi morire in otto giorni come accaduto a mio papà”. Bruno, operaio altamente specializzato dell’Aprilia, residente a Mestre nel quartiere Gazzera, non era il solo a non essersi vaccinato. Lo stesso Valentino è andato in un hub ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilgli ha ucciso il padre,all’ospedale di Dolo, vicino Mestre, il 7 dicembre scorso: convinto no vax, Bruno Montalbano aveva 63. “Mio padre non eraa causa di tutte lesule i vaccini chesul web edi WhatsApp e Telegram“, dice al Corriere della Sera, Valentino Montalbano. ” Ci sono un sacco di fake news in giro e non è per niente facile avere informazioni reali sulla malattia. Non ti dicono, per esempio, che puoi morire in otto giorni come accaduto a mio papà”. Bruno,altamente specializzato dell’Aprilia, residente a Mestre nel quartiere Gazzera, non era il solo a non essersi. Lo stesso Valentino è andato in un hub ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, morto operaio no vax. Il figlio: 'Non si è vaccinato per stupidaggini lette online' - chetempochefa : 'Qualcuno ha paura di fare il vaccino, io ho molto più paura che mio figlio prenda il covid. ' Presidente delle Re… - Stefano173456 : RT @depmyfav7: Capi e capetti vaccinati a casa con il covid Mio figlio con #tampone lavora, ma se lo aveste contagiato dato che non mettev… - sferriam : RT @depmyfav7: Capi e capetti vaccinati a casa con il covid Mio figlio con #tampone lavora, ma se lo aveste contagiato dato che non mettev… - depmyfav7 : Capi e capetti vaccinati a casa con il covid Mio figlio con #tampone lavora, ma se lo aveste contagiato dato che n… -