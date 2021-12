Covid | 21 042 positivi | 96 le vittime | tasso di positività al 3 | 7%

(Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 21.042 iai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.497. Sono invece 96 lein un giorno, ieri erano state 118. Sono 273.882 gli attualmentealin Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.206.305, i morti 134.765. I dimessi e i guariti sono invece 4.797.658, con un incremento di 10.205 rispetto a ieri. Sono 565.077 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 716.287. Ildità è al 3,7%, in aumento rispetto al 2,86% di ieri. Sono invece 818 i pazienti in ...

Ulteriore lieve incremento della curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, i nuovi casi disono stati 21., a fronte dei 20.497 di ieri; in deciso calo il numero dei tamponi effettuati, 565.077 (ieri erano stati 716.287) per cui il tasso di positività risale al 3,7% (ieri era 2,9%). ...di Redazione online I dati di sabato 11 dicembre: tasso di positività al 3,7% Sono 21.i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 20.497, qui il bollettino). Sale così ad ...(ieri ...Sono 21.042 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.497. Sono invece 96 le vittime in un giorno, ieri erano state 118.Sono 887 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia(ieri 1.143), a fronte di 23.720 tamponi effettuati, su un totaledi 7.711.147 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 decessi (i ...