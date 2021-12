Carlo svela la cartolina di Natale | tenerezze con Camilla

Leggi su dilei

(Di sabato 11 dicembre 2021) C’è una tradizione tra i royal che non viene mai accantonata: quella delle cartoline natalizie. Le Famiglie Reali, per augurare buone feste a tutti coloro che li seguono, solo soliti mettersi in posa e scattare un’istantanea da condividere, principalmente attraverso le pagine social ufficiali., proprio come tanti altri, hanno deciso anche quest’anno di lasciarsi immortalare. E, insieme, sono più teneri che mai., l’amore oltre ogni ostacolosono una delle coppie più chiacchierate e, spesso, criticate, tra quelle reali. Il loro amore, che è innegabile, ha conosciuto tanti ostacoli. Entrambi, infatti, hanno un altro matrimonio alle spalle e, prima di diventare marito e moglie, erano amanti. Il loro sentimento, però, è forte, vero e profondo ...