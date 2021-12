Calcio femminile, pari tra Inter e Sassuolo e vittorie di Pomigliano e Sampdoria nell’11° turno di Serie A (Di sabato 11 dicembre 2021) Ha preso il via quest’oggi l’ultima giornata del 2021 dedicata al campionato di Calcio femminile di Serie A. Di scena i canonici tre incontri del sabato. Alle 12.30 è andato in scena il derby tra Pomigliano e Napoli. Le azzurre, reduci dal ko Interno nella sfida salvezza con l’Empoli, hanno perso una sola delle ultime cinque gare disputate contro squadre neopromosse, ma sulla loro strada troveranno un avversario che in questa stagione tra le mura amiche ha già conquistato sette punti. L’esito di questa sfida, nei fatti, ha confermato questo trend visto che le padrone di casa si sono imposte per 2-1 grazie alle realizzazioni di Salvatori Rinaldi all’11’ e di Ippolito all’83’. La rete del momentaneo pari ospite era stato siglato da Goldoni al 67?. Un risultato che ha portato ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Ha preso il via quest’oggi l’ultima giornata del 2021 dedicata al campionato didiA. Di scena i canonici tre incontri del sabato. Alle 12.30 è andato in scena il derby trae Napoli. Le azzurre, reduci dal kono nella sfida salvezza con l’Empoli, hanno perso una sola delle ultime cinque gare disputate contro squadre neopromosse, ma sulla loro strada troveranno un avversario che in questa stagione tra le mura amiche ha già conquistato sette punti. L’esito di questa sfida, nei fatti, ha confermato questo trend visto che le padrone di casa si sono imposte per 2-1 grazie alle realizzazioni di Salvatori Rinaldi all’11’ e di Ippolito all’83’. La rete del momentaneoospite era stato siglato da Goldoni al 67?. Un risultato che ha portato ...

