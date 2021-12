Annessione alla strategia delle Aree Interne dei Comuni del Sele-Tanagro e Albuni, ok dalla Comunità Montana (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – È stata votata con il parere unanime favorevole di tutti i sindaci dei Comuni del cratere e degli Alburni, la delibera di Annessione di ben 19 Comuni dell’area Sele-Tanagro e Alburni, candidati alla strategia dei Comuni delle Aree Interne della regione Campania “SETA”. A capeggiare la richiesta indirizzata al Ministero per il Sud e alla Regione Campania, l’Ente Comunità Montana Sele-Tanagro. Fanno quindi parte degli Enti aderenti alla strategia delle Aree Interne, i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – È stata votata con il parere unanime favorevole di tutti i sindaci deidel cratere e degli Alburni, la delibera didi ben 19dell’areae Alburni, candidatideidella regione Campania “SETA”. A capeggiare la richiesta indirizzata al Ministero per il Sud eRegione Campania, l’Entetà. Fanno quindi parte degli Enti aderenti, i ...

Advertising

anteprima24 : ** Annessione alla strategia delle Aree Interne dei Comuni del Sele-Tanagro e Albuni, ok dalla Comunità Montana **… - Poghos2003 : ???? non prende bene la nascita di una nuova potenza ai suoi confini e scoppia una guerra, vinta da ????. 1866, trattat… - r_corti : L'ho sentito già dire, poi volevano lo spazio vitale e alla fine annessione e via. - ascochita : RT @davcarretta: La ricerca costante del compromesso e del consenso di Merkel alla fine è stata controproducente: - concessioni a Cameron… - siculiano80 : RT @deidesk: Reduce dalla lettura di 'Fermare Pechino' di Federico Rampini. Ancora non comprendo come sia possibile comparare le comunità c… -