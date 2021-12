Wescouting | «Così scopriamo i talenti del calcio di domani»

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Cercare nuovi giovaniè il sale del. E nel mondo del pallone sempre più 4.0, non mancano anche i servizi che aiutano anche a scovare i prossimi campioni, come. Abbiamo intervistato il giovane manager milanese Francesco Colucci, Co-fondatore del progetto, per spiegare il nuovo servizio dedicato allo scouting giovanile dilettantistico e spiegare L'articolo