Vaccini, via alle prenotazione per i bimbi. In Toscana 3 contagiati su 10 sono under 18 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Registrazioni sul portale aperte alle 14 di oggi. E la Toscana è prima in Italia per terze dosi somministrate Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 10 dicembre 2021) Registrazioni sul portale aperte14 di oggi. E laè prima in Italia per terze dosi somministrate

Advertising

valigiablu : Vaccini e green pass: critica alle tesi del filosofo Agamben - lettense1 : I DATI SU VACCINI E EFFETTI AVVERSI SVELATI IN SENATO ? PROF BELLAVITE: ... - smillacqua : #Vaccini, #Cuba (sotto embargo) produce quelli proteici e ha quasi azzerato i morti in due mesi. Volontari italiani… - GigiAdinolfi : Maledetti comunisti eh ? Vaccini, Cuba (sotto embargo) produce quelli proteici e ha quasi azzerato i morti in due m… - HDblog : Bill Gates si confessa: 'il 2021 è stato l'anno più difficile della mia vita' -