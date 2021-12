Traffico Roma del 10-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto e congestionato ila Trastevere e a Testaccio per la protesta dell’Istruzione firma Infatti oggi la scuola in tutta Italia per uno sciopero generale il corteo nella capitale si sta avvicinando a Largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del Miur e sono in atto le chiusure le deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico per il passaggio dei manifestanti le linee tram 8 e 3 non raggiungono Trastevere Ci sono code poi segnalate su via Portuense sui Lungotevere Testaccio airipa e su viale di Trastevere un’altra manifestazione in centro fino alle 14 in via Molise nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico ha in questo caso non si escludono disagi per ile per le linee della trasporto pubblico andiamo nel quartiere Trieste ancora ...