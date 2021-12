Talento in Primavera, l’agente: “Fa piacere che Spalletti lo tenga in considerazione, ma è diverso da Insigne” (Di venerdì 10 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il procuratore Davide Pinto, angente del talente della Primavera del Napoli, Antonio Vergara. Ecco quanto evidenziato: “Vergara si è scaldato per una buona mezz’ora. Tra lui e Insigne di comune c’è solo il fatto che lui sia di Frattaminore e Lorenzo di Frattamaggiore. Però Antonio è mancino, ruolo differente. In Inghilterra è da tanto che si lavora sul settore giovanile, parlo della nazione intera che ha investito su quest’idea. In Italia vedere un ragazzo di 17-18 anni esordire è più difficile. L’obiettivo di Vergara non è esordire, già essere mandato a scaldare è stato un passo in avanti. Fa piacere la considerazione da parte di mister Spalletti però è giusto che con il risultato in bilico non subentri“. Davide Marfella ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il procuratore Davide Pinto, angente del talente delladel Napoli, Antonio Vergara. Ecco quanto evidenziato: “Vergara si è scaldato per una buona mezz’ora. Tra lui edi comune c’è solo il fatto che lui sia di Frattaminore e Lorenzo di Frattamaggiore. Però Antonio è mancino, ruolo differente. In Inghilterra è da tanto che si lavora sul settore giovanile, parlo della nazione intera che ha investito su quest’idea. In Italia vedere un ragazzo di 17-18 anni esordire è più difficile. L’obiettivo di Vergara non è esordire, già essere mandato a scaldare è stato un passo in avanti. Falada parte di misterperò è giusto che con il risultato in bilico non subentri“. Davide Marfella ...

