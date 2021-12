Startup: Cdp Vc Sgr, nasce Faros acceleratore per Blue Economy (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cdp Venture Capital Sgr annuncia la nascita di Faros, l’acceleratore per Startup che operano nell’ambito della Blue Economy, parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, il network di acceleratori fisici sul territorio italiano focalizzati nei distretti più innovativi per aiutare la crescita di Startup specializzate negli ambiti ad alto potenziale di mercato. Faros nasce da un’iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr tramite il suo Fondo Acceleratori, ed è realizzato insieme ad acube, acceleratore e incubatore focalizzato su realtà ad elevato impatto sociale e ambientale e con il coinvolgimento dell’acceleratore internazionale PortXL, leader mondiale nell’accelerazione di Startup in ambito portuale e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cdp Venture Capital Sgr annuncia la nascita di, l’perche operano nell’ambito della, parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, il network di acceleratori fisici sul territorio italiano focalizzati nei distretti più innovativi per aiutare la crescita dispecializzate negli ambiti ad alto potenziale di mercato.da un’iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr tramite il suo Fondo Acceleratori, ed è realizzato insieme ad acube,e incubatore focalizzato su realtà ad elevato impatto sociale e ambientale e con il coinvolgimento dell’internazionale PortXL, leader mondiale nell’accelerazione diin ambito portuale e ...

