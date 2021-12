Spermiogramma | cosa ci dice l’esame del liquido seminale? Le risposte dell’esperto

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La diagnosi di infertilità (percepita o reale) non è mai l’ultima parola per le coppie che sono alla ricerca di una gravidanza. Questo perché, anche grazie alle moderne tecniche di indagine, unite alle conoscenze sempre più approfondite in materia, grazie ad approfondimenti diagnostici è possibile non solo individuare la causa dell’incapacità temporanea (l’infertilità è reversibile, altrimenti si parlerebbe di sterilità) di avere figli, ma anche di trovare strategie risolutive efficaci. Il problema dell’infertilità può riguardare le donne tanto quanto gli uomini (o entrambi), e in quest’ultimo casoprincipale da effettuare è lo. Un esame fondamentale e imprescindibile per conoscere le caratteristiche delmaschile e fornire al medico preziose informazioni per aiutare le coppie che ...