Ranking Uefa: il Napoli scavalca l'Inter e si piazza al 23esimo posto con 66 punti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Su Calcio e Finanza il Ranking ufficioso delle squadre impegnate in Europa dopo la fase a gironi delle tre competizioni Uefa. Il primo posto spetta al Bayern Monaco con 133 punti. Seguono il Manchester City a 124 e il Liverpool a 122. Nei primi dieci posti ci sono quattro club inglesi (City, Liverpool, Chelsea e United), tre spagnoli (Real, Barcellona e Atletico), uno francese (PSG), uno tedesco (Bayern) ed uno italiano, la Juventus, ottava con 106 punti. Il Napoli, che occupa la 23esima posizione con 66 punti, ha scavalcato l'Inter, che occupa il 24° posto ad un punto di distanza. La Roma è invece 11esima con 88 punti. L'Atalanta è 25esima, la Lazio 29esima. Il Milan cala al 43° posto

