Putin minaccia l’Ucraina pensando all’ex impero sovietico (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il presidente russo ha sempre manifestato un grande attivismo nei territori dell’ex Urss, occupando quelli russofoni. Con le truppe ammassate al confine ucraino dimostra di voler proseguire su quella strada. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il presidente russo ha sempre manifestato un grande attivismo nei territori dell’ex Urss, occupando quelli russofoni. Con le truppe ammassate al confine ucraino dimostra di voler proseguire su quella strada. Leggi

Advertising

PulcinoRossoner : RT @GabrieleIuvina1: ???? #Putin firma la legge per fermare i terroristi a bordo dell'aereo. L'equipaggio può ora utilizzare un deterrente co… - ispionline : #Biden ha incontrato #Putin in virtuale: possibili sanzioni se la #Russia minaccia l’#Ucraina. Anche nel mondo c’è… - ExtremaRatio4 : ???? #Putin firma la legge per fermare i terroristi a bordo dell'aereo. L'equipaggio può ora utilizzare un deterrente… - GabrieleIuvina1 : ???? #Putin firma la legge per fermare i terroristi a bordo dell'aereo. L'equipaggio può ora utilizzare un deterrente… - darkskywriter : Io non vedo alcuna volubilità, anzi assoluta coerenza: qualunque minaccia, critica e protesta contro il governo, ch… -