Pistola alla tempia di Renè Caovilla, industriale delle calzature “Per vivere ho dovuto trattare, come con i clienti” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rapina in villa ai danni dell’imprenditore del lusso Renè Caovilla. L’uomo ha avuto un atteggiamento del tutto imprevedibile. le rapine ai danni dei privati cittadini non conoscono tregua. Specialmente i titolari di attività inerenti al lusso, sono sempre nell’occhio del mirino di male intenzionati. Talvolta finisce in tragedia e non si riesce ad evitare il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rapina in villa ai danni dell’imprenditore del lusso. L’uomo ha avuto un atteggiamento del tutto imprevedibile. le rapine ai danni dei privati cittadini non conoscono tregua. Specialmente i titolari di attività inerenti al lusso, sono sempre nell’occhio del mirino di male intenzionati. Talvolta finisce in tragedia e non si riesce ad evitare il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Latitty5 : @mariamarilucen Io la dittatura chavista l'ho vissuta sulla mia pelle e credetemi che draghi è a metà dell'opera. C… - nonsonoleggenda : @onlys0f Tanto ubriaco che dopo ha immediatamente pensato alla pistola. Ammazza oh. - Diamonds97__ : Penso alla povera Vanessa, mia concittadina,uccisa con 7 colpi di pistola dal suo ex. Lei aveva denunciato più volt… - RobiCucio : @DelpapaMax Ma infatti il super green pass, in un paese fatto di persone mediamente dotate di comprendonio, è la ce… - News_24it : SEZZE - Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Latina finalizzati a… -