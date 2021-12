(Di venerdì 10 dicembre 2021) Luca, che, per tanti anni, ha fatto parte del gotha della magistratura e, anzi, ha rappresentato uno snodo fondamentale, la rotella più importante dell’ingranaggio che poteva cambiare i destini di una toga lanciandola nell’empireo o ricacciandola nell’anonimato grazie alla strafottenza delle correnti politico-ideologiche non ha dubbi: “Quando ero presidente dell’Anm – ricorda– il meccanismo più temuto da tutti, nessuno escluso, eradel. Continueranno a varcare la soglia del Csm coloro che rispondono al sistema dei soliti noti, mentre rimarranno esclusi coloro che ogni giorno amministrano la giustizia nei tribunali fuori dai meccanismi di potere“. Per Luca, che commenta con l’Adnkronos le ipotesi didel Csm emerse ieri nel corso ...

Advertising

SecolodItalia1 : Palamara e la riforma del Csm: il sorteggio per i magistrati è quello che temono di più -

Ultime Notizie dalla rete : Palamara riforma

Uno scenario non esaltante che farà quindi rimpiangere il " Sistema " diche, almeno, manuale Cencelli alla mano, riusciva ad accontentare un po' tutti. Leggi anchedel Csm, Cartabia ...La sfida più difficile per la ministra della Giustizia Marta Cartabia sarà quella delladel Consiglio superiore della magistratura. La Guardasigilli, tra la "correntopoli" die il caso di Catello Maresca, prova a chiudere prima di Natale " scrive Repubblica . Il testo ...Il cosiddetto «caso Maresca» ha sollevato già un polverone e in tre giorni sembrano molteplici le proposte per risolvere il «problemone».Tra le "vecchie fruste frasi fatte che, forse, un secolo e mezzo fa avevano un contenuto e ora sono l’ombra di se stesse" di cui scriveva decenni addietro Luigi Einaudi, occorre ora annoverare quelle ...