Miocardite da Covid: morta a Torino hostess di 32 anni non vaccinata (Di venerdì 10 dicembre 2021) È morta all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino la donna di 32 anni non vaccinata che era ricoverata dal 28 novembre in Rianimazione. Faceva l'assistente di volo e non aveva patologie pregresse.

