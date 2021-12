Il Mediterraneo visto dal Medio Oriente secondo Ahmad Masadeh (Di venerdì 10 dicembre 2021) Politico, diplomatico, avvocato, già ministro delle Riforme per il settore publico giordano, ambasciatore per l’Unione europea e Nato; studi ad Amman, specializzazioni alla University of Virginia che fondò Thomas Jefferson e poi al King’s College di Londra; infine primo segretario generale dell’Unione del Mediterraneo. Ahmad Khalaf Masa’deh è uno dei politici Mediorientali che meglio conosce il lato occidentale della propria regione, quello Mediterraneo con cui il Medio Oriente abbraccia l’Europa dando senso geografico e dunque geopolitico al concetto di “Mediterraneo allargato” — bacino della proiezione internazionale dell’Italia. Decode39 lo ha raggiunto per una conversazione a margine dell’evento “Arab Geopolitics 2021” organizzato dalla Nato Foundation. Come è ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 dicembre 2021) Politico, diplomatico, avvocato, già ministro delle Riforme per il settore publico giordano, ambasciatore per l’Unione europea e Nato; studi ad Amman, specializzazioni alla University of Virginia che fondò Thomas Jefferson e poi al King’s College di Londra; infine primo segretario generale dell’Unione delKhalaf Masa’deh è uno dei politicirientali che meglio conosce il lato occidentale della propria regione, quellocon cui ilabbraccia l’Europa dando senso geografico e dunque geopolitico al concetto di “allargato” — bacino della proiezione internazionale dell’Italia. Decode39 lo ha raggiunto per una conversazione a margine dell’evento “Arab Geopolitics 2021” organizzato dalla Nato Foundation. Come è ...

