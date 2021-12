Green pass e stop a positivi, cosa dicono gli esperti (Di venerdì 10 dicembre 2021) stop temporaneo del Green pass per chi risulta positivo al Covid: a giorni arriverà un intervento del ministero della Salute. cosa ne pensano gli esperti? “C’è un problema tecnico che stiamo risolvendo, in realtà il sistema prevedeva già una sospensione automatica per il Green pass con un tampone positivo. Si sono rilevate delle criticità che stiamo affrontando e risolvendo e mi auguro che nelle prossime ore o giorni si possa risolvere la questione tecnica”, ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. Sulla questione si esprimerà anche il Garante della privacy il quale ha ricordato “di aver segnalato più volte, nei mesi scorsi, al Ministero della salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde”. Da ultimo, nella ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021)temporaneo delper chi risulta positivo al Covid: a giorni arriverà un intervento del ministero della Salute.ne pensano gli? “C’è un problema tecnico che stiamo risolvendo, in realtà il sistema prevedeva già una sospensione automatica per ilcon un tampone positivo. Si sono rilevate delle criticità che stiamo affrontando e risolvendo e mi auguro che nelle prossime ore o giorni si possa risolvere la questione tecnica”, ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. Sulla questione si esprimerà anche il Garante della privacy il quale ha ricordato “di aver segnalato più volte, nei mesi scorsi, al Ministero della salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde”. Da ultimo, nella ...

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - TgrRai : #GreenPass, giovane positivo al #Covid in treno da #Torino a #Milano per raggiungere la fidanzata. Siccome aveva il… - borghi_claudio : Quando Macron ha fatto mettere il green pass ce n'erano 12mila. Ma tranquilli, è una buona idea e funziona. - turifed : @Asiaest @babeari969 @Camillamariani4 Un mio amico, riportandogli questo stralcio, ha detto un paio di supercazzole… - ernluccar : RT @looking4wd: Ora immaginate cosa potrebbe fare un'istituzione, che oggi vuole decidere di non farvi vendere o affittare casa vostra se n… -