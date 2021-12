(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel 2022 è prevista la riapertura delle GPS Graduatorie provinciali per le, nel frattempo è stato avviato un nuovo dibattito sul Nuovo reclutamento che porterà all'assunzione di circa 70.000 nuovi insegnanti entro il 2024, come previsto da una specifica misura del PNRR. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : GPS supplenze e nuove modalità accesso insegnamento: quanti CFU saranno richiesti agli ITP? - aetnanet : Personale docente - Esiti del nuovo conferimento delle supplenze a seguito della procedura informatizzata da GAE e… - iaiacercacasa : @robba07 @1972book @jimmomo Convocazioni=chiamate dalle scuole (tramite Gps, ovvero graduatorie d'istituto) per le… - CalafatoChiara : Ho terminato gli studi? No. Ho trascorso l'intera mattinata cercando di capire qualcosa delle GPS, delle altre 300… - aetnanet : Personale docente - Esiti del nuovo conferimento delle supplenze a seguito della procedura informatizzata da GAE e… -

Ultime Notizie dalla rete : GPS supplenze

Orizzonte Scuola

Le graduatorie provinciali) dovrebbero riaprirsi la prossima primavera, ma gira voce di slittamento , avverte Manuela Pascarella nell'assemblea del Forum del lavoro precario della FLC CGIL di lunedì 6 ...L'anno di corso universitario è propedeutico all'accesso alle(graduatorie provinciali per le) di prima fascia, che permette una chiamata "sicura" per l'insegnamento del sostegno nelle ...Sostegno, emendamenti alla Legge di Bilancio per proroga assunzioni docenti da prima fascia Graduatorie Provinciali per le Supplenze.Dal 16 dicembre potrebbero esserci nuove supplenze per il personale docente e ATA a seguito dell'obbligo vaccinale.