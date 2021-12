GF Vip 6, spoiler 10 dicembre: Alfonso Signorini potrebbe rivelare ai Vipponi del prolungamento (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il GF Vip 6 continua a regalare al pubblico Mediaset grandi emozioni. Stasera, Alfonso Signorini tornerà a collegarsi con i Vipponi, per fare insieme a loro un piccolo riassunto della settimana. Le anticipazioni rivelano, che quest’oggi, gli occhi saranno puntati sul televoto settimanale che però va precisato non prevede alcuna eliminazione. Alfonso Signorini nel corso della serata potrebbe svelare al pubblico una grande notizia: quella del prolungamento della sesta edizione del reality. GF Vip 6, Soleil Sorge e Sophie Codegoni in nomination Le anticipazioni del GF Vip 6, inerenti alla puntata di venerdì 10 dicembre 2021, rivelano che i riflettori saranno principalmente puntati sull’esito del televoto. Attualmente in nomination, ci sono sei ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il GF Vip 6 continua a regalare al pubblico Mediaset grandi emozioni. Stasera,tornerà a collegarsi con i, per fare insieme a loro un piccolo riassunto della settimana. Le anticipazioni rivelano, che quest’oggi, gli occhi saranno puntati sul televoto settimanale che però va precisato non prevede alcuna eliminazione.nel corso della seratasvelare al pubblico una grande notizia: quella deldella sesta edizione del reality. GF Vip 6, Soleil Sorge e Sophie Codegoni in nomination Le anticipazioni del GF Vip 6, inerenti alla puntata di venerdì 102021, rivelano che i riflettori saranno principalmente puntati sull’esito del televoto. Attualmente in nomination, ci sono sei ...

Advertising

infoitcultura : 'Kabir Bedi nuovo concorrente, Pippo Baudo per la Ricciarelli'/ Spoiler GF Vip al Tg5 - leone52641 : RT @GiusCandela: GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRY È EVA GRIMALDI #GfVip - MFerraglioni : RT @GiusCandela: GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRY È EVA GRIMALDI #GfVip - AleStonata : RT @GiusCandela: GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRY È EVA GRIMALDI #GfVip - GiusCandela : GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRY È EVA GRIMALDI #GfVip -