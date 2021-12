F 1 | Gp Abu Dhabi Verstappen ' Meglio sui long run che in prova'

(Di venerdì 10 dicembre 2021) "La simulazione da qualifica non è andata secondo i piani", dice il pilota olandese ABU(EMIRATI ARABI) - "La pista è un po' più divertente da guidare rispetto al passato. In genere avviene ...

"La simulazione da qualifica non è andata secondo i piani", dice il pilota olandese(EMIRATI ARABI) - "La pista è un po' più divertente da guidare rispetto al passato. In genere avviene questo, l'ultimo settore adesso è più scorrevole. Stiamo ancora analizzando i dati per ..."Il ritorno di Todt in Ferrari l'ho letto sui giornali, ma ad oggi sono solo speculazioni", ha detto il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ad. buoni rapporti ? Binotto ...Lewis Hamilton contro Max Verstappen. I due campioni si contendono il Mondiale all'ultima curva, nell'ultimo Gp della stagione, in programma domenica 12 dicembre ad Abu Dhabi, negli ...I due piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno chiuso le FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi rispettivamente all'ottavo e al nono posto. Il miglior tempo registrato dal monegasco è sta ...