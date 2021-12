Erik Crepaldi torna a casa dopo il grave incidente. La compagna: “Sembra un sogno” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Erik Crepaldi è tornato a casa dopo essersi ristabilito rispetto al grave incidente di settembre 2021. dopo uno scontro in auto, che ha causato il suo ricovero in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Novara: percorso riabilitativo di successo e Crepaldi in circa tre mesi. Coma farmacologico e lunga convalescenza per l’atleta, in ultima istanza ripresosi per la gioia della propria famiglia. Nel dettaglio, la fidanzata Federica Prati ha trasmesso il proprio entusiasmo ad amici e conoscenti tramite i social network; di seguito le parole della compagna di Crepaldi: “Poche settimane fa Sembrava impensabile, ma ora siamo ufficialmente fuori: ci Sembra un ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021)to aessersi ristabilito rispetto aldi settembre 2021.uno scontro in auto, che ha causato il suo ricovero in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Novara: percorso riabilitativo di successo ein circa tre mesi. Coma farmacologico e lunga convalescenza per l’atleta, in ultima istanza ripresosi per la gioia della propria famiglia. Nel dettaglio, la fidanzata Federica Prati ha trasmesso il proprio entusiasmo ad amici e conoscenti tramite i social network; di seguito le parole delladi: “Poche settimane fava impensabile, ma ora siamo ufficialmente fuori: ciun ...

Advertising

SalentoSport : #TENNIS – #CtMaglie, impresa compiuta: è salvezza! Risultato dedicato a Erik #Crepaldi - BortoneMauro : RT @LecceSette: Il Circolo Tennis Maglie si salva e resta in A2, la dedica è per Erik Crepaldi - LecceSette : Il Circolo Tennis Maglie si salva e resta in A2, la dedica è per Erik Crepaldi -