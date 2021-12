Douglas Souza lascia Vibo e si cerca la new entry (Di venerdì 10 dicembre 2021) La decisione del fuoriclasse del volley Douglas Souza, di andarsene dalla Tonno Callipo, scatena una dura reazione nella società. Già con l’inizio di una stagione piuttosto turbolenta, il giocatore brasiliano lascia i compagni spiazzati ed il sostituto più favorito è al momento, il tedesco Fromm. Douglas Souza: cosa succede nella squadra giallorossa? Un campionato che inizia tormentato, con l’ambiente calabrese in forte difficoltà, poiché dopo il ritorno del top player in Brasile, ora la squadra attende un degno sostituto. Da tempo i dissidi tra Douglas Souza ed il club erano all’ordine del giorno, sulla resa dei risultati ottenuti, rispetto a quelli attesi dalla società. Come un fulmine a ciel sereno, nessuno avrebbe immaginato che tale situazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 dicembre 2021) La decisione del fuoriclasse del volley, di andarsene dalla Tonno Callipo, scatena una dura reazione nella società. Già con l’inizio di una stagione piuttosto turbolenta, il giocatore brasilianoi compagni spiazzati ed il sostituto più favorito è al momento, il tedesco Fromm.: cosa succede nella squadra giallorossa? Un campionato che inizia tormentato, con l’ambiente calabrese in forte difficoltà, poiché dopo il ritorno del top player in Brasile, ora la squadra attende un degno sostituto. Da tempo i dissidi traed il club erano all’ordine del giorno, sulla resa dei risultati ottenuti, rispetto a quelli attesi dalla società. Come un fulmine a ciel sereno, nessuno avrebbe immaginato che tale situazione ...

Advertising

MT04_YB05 : RT @Volleyball_it: Vero il Brasile... L'ex Vibo Douglas Souza: 'Non sono fuggito, l’esperienza lì non mi stava piacendo e non ero felice' b… - CarlottaRossi11 : Pallavolo iVolleygram - Douglas Souza: 'In Calabria non ero felice, ho deciso di andarmene e l'ho detto alla societ… - VBis_Life11 : RT @Volleyball_it: Vero il Brasile... L'ex Vibo Douglas Souza: 'Non sono fuggito, l’esperienza lì non mi stava piacendo e non ero felice' b… - SPOONSOOOR : RT @thevolleynews: La versione di Douglas Souza: 'Non stavo bene in Italia, quest'anno non giocherò più' - - SPOONSOOOR : RT @Volleyball_it: Verso il Brasile... L'ex Vibo Douglas Souza: 'Non sono fuggito, l’esperienza lì non mi stava piacendo e non ero felice'… -