Detenuto strangola e uccide il compagno di cella nel carcere di Caltagirone | corpo ritrovato dopo 48 ore

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Unsessantenne è stato arrestato dalla polizia penitenziaria con l’accusa di avereto e ucciso ildiquarantenne neldi, in provincia di Catania. L’uomo ha confessato il delitto, scoperto due giorni fa, ma reso noto adesso dalla Procura diche ha chiesto al gip la convalida dell’arresto. “Dalla preliminare ispezione cadaverica, eseguita dal consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di– si legge in una nota della procura -, il decesso, cagionato da una forma di asfissia meccanica violenta damento, sarebbe avvenuto almeno 48 ore prima del rinvenimento del”, che è stato trovato l’8 dicembre. Secondo il ...

Advertising

infoitinterno : Caltagirone, detenuto 60enne strangola compagno di cella: arrestato - infoitinterno : Strangola il compagno di cella, arrestato detenuto a Caltagirone - TGR Sicilia - infoitinterno : Sicilia: strangola compagno di cella, detenuto 60enne confessa omicidio - infoitinterno : Omicidio in carcere, detenuto strangola compagno di cella - malusakosgran : Catania. Detenuto strangola compagno di cella. Arrestato. #tuttoaposto #10dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Detenuto strangola

Il delitto delrisale a due giorni fa, ora la svolta. Unsessantenne è stato arrestato dalla polizia penitenziaria con l'accusa di avere strangolato il compagno di cella quarantenne nel carcere di Caltagirone (Ct). L'omicida ha confessato il ...Unsessantenne è stato arrestato dalla polizia penitenziaria di Caltagirone con l'accusa di avere strangolato il compagno di cella quarantenne nel carcere. L'uomo ha confessato il delitto. ...Non solo il caso della studentessa cui è vietato entrare nel bagno delle donne. Ostacoli, drammi, coming out forzati. Il deputato Zan: "Necessario sensibilizzare alunni e professori". All'università d ...Si schianta con l'auto contro un palo pubblicitario. Un incidente si è verificato intorno alle 21.30 di ieri in via Ernesto Basile, nella carreggiata in direzione corso Tukory, all'altezza di via Salv ...