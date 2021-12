Davide Silvestri e Kekko Silvestre dei Modà sono cugini | perché hanno un cognome diverso

(Di venerdì 10 dicembre 2021)è uno dei concorrenti più apprezzati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Amatissimo pure per la sua carriera da attore, il 40enne è famoso anche per essere il cugino di, leader dei. Il cugino didei, l’amatissimo attore che nella casa del reality ci fa tanto ridere. Abbiamo conosciutograzie alle famose serie che l’visto nel cast, ma adesso, il concorrente, si sta dedicando a ben altro. Infatti, l’attore e suo cuginosoci in affari eun’azienda che produce birra Ma per quale motivoe ...

Advertising

ciaueccociqui : Io che mi ero totalmente dimenticata della presenza di Davide Silvestri in casa #GFVIPParty #gfvip - blogtivvu : Perché Davide Silvestri e Kekko Silvestre sono cugini ma hanno un cognome diverso? Svelato il motivo - mariarosaross11 : @catiuz92 Premio Oscar ?? x Davide Silvestri x l'interpretazione esatta rivolta verso un Alex Belli Soleil svegliati… - zazoomblog : GF VIP 6 Alex Belli si dichiara anche a Davide Silvestri? “Pensi che non mi sia innamorato anche di te? - #Belli… - supermalaxx : -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

Quali saranno le reazioni dei concorrenti alla notizia? Un'importante sorpresa per: il cugino Kekko dei Modà gli ha inviato un lungo videomessaggio.è uno dei concorrenti più apprezzati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip . Amatissimo pure per la sua carriera da attore, il 40enne è famoso anche per essere il cugino di ...Grande Fratello Vip, diretta ventiseiesima puntata: nessun eliminato ma si respira aria di bufera. Continuano i litigi nella casa, gli animi si accendono e le clip per la diretta del ...Davide Silvestri e Kekko Silvestre dei Modà sono cugini di primo grado: ecco perché non hanno lo stesso cognome, svelato il motivo.