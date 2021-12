Covid, news. Green pass positivi sarà revocato: in black list fino a fine quarantena. LIVE (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il provvedimento dovrebbe essere contenuto in un Dpcm che sarà presto varato in attesa dell'ok del Garante della privacy. Il bollettino: 20.497 nuovi positivi e 118 morti, aumentano anche terapie intensive (+5) e ricoveri (+150). Figliuolo: "Al via vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni a partire dal 16 dicembre". Il monitoraggio dell'Iss: Calabria verso il giallo, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Marche e Veneto ad alta probabilità di progressione a rischio alto Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il provvedimento dovrebbe essere contenuto in un Dpcm chepresto varato in attesa dell'ok del Garante della privacy. Il bollettino: 20.497 nuovie 118 morti, aumentano anche terapie intensive (+5) e ricoveri (+150). Figliuolo: "Al via vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni a partire dal 16 dicembre". Il monitoraggio dell'Iss: Calabria verso il giallo, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Marche e Veneto ad alta probabilità di progressione a rischio alto

