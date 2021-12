Covid, Iss: 6 bimbi su mille ricoverati, 1 su 7mila in intensiva (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche in età infantile l'infezione da Sars - CoV - 2 'può comportare dei rischi per la salute: circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7mila in terapia intensiva'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche in età infantile l'infezione da Sars - CoV - 2 'può comportare dei rischi per la salute: circa 6 bambini su 1.000 vengonoin ospedale e circa 1 suin terapia'. Lo ...

