“Cosa ci fa ad Amici?”: scelta inspiegabile della produzione, accuse gravissime (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli autori del talent show Amici di Maria De Filippi sono finiti sotto attacco a causa di una ballerina della scuola: scelta senza senso. I ballerini di Amici (screenshot Witty)Nuovo daytime infuocato per Amici di Maria De Filippi con i ballerini ancora protagonisti. La conduttrice li ha richiamati sulle gradinate della casetta per annunciare una nuova gara da affrontare in coppia. Cinque i ballerini chiamati in causa ma essendo una prova a coppie in quattro si sono esibiti mentre il quinto è andato direttamente in sfida. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alessandra Celentano senza dubbi, dopo 5 minuti la sentenza: “Sospesa” Una situazione particolare e da molti telespettatori definita anche surreale a causa di una scelta inspiegabile ... Leggi su specialmag (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli autori del talent showdi Maria De Filippi sono finiti sotto attacco a causa di una ballerinascuola:senza senso. I ballerini di(screenshot Witty)Nuovo daytime infuocato perdi Maria De Filippi con i ballerini ancora protagonisti. La conduttrice li ha richiamati sulle gradinatecasetta per annunciare una nuova gara da affrontare in coppia. Cinque i ballerini chiamati in causa ma essendo una prova a coppie in quattro si sono esibiti mentre il quinto è andato direttamente in sfida. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alessandra Celentano senza dubbi, dopo 5 minuti la sentenza: “Sospesa” Una situazione particolare e da molti telespettatori definita anche surreale a causa di una...

Advertising

teatrolafenice : ?? «La realtà è quella cosa che, anche se si smette di credervi, non scompare» (Philip K. Dick). Buongiorno, amici!… - preferiscoLis : Uno dei miei più cari amici ultimamente preferisce uscire con la sua ex con cui ha un rapporto estremamente tossico… - sergioalesi : @petergomezblog @fattoquotidiano Stare sulle spalle del suocero è una brutta cosa, si sa. E' da comprendere. Ma… - lockedinajail_ : ma cosa cazzo c’entrano quei due che sono stra amici e lavorano serenamente insieme, uscite di casa e toccate l’erb… - charlissima : #tzvip il nostro # sopra Sanremo sopra amici sopra il cov1d MA COSA SIAMO ?? se penso da dove e come è partito tutto un po' mi commuovo -