Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale solo oggi rivela tutto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Cosa è successo ad? Il compagno o ex compagno di Belen Rodriguez ha ringraziato chi si è occupato di lui in; una degenza durata dieci giorni maadesso lui. Tra le storie di Instagram discatti che fanno capire quanto sia stato duro il suo ultimo periodo. Perché era in? Il 30 novembre il ricovero, il digiuno per procedere con gli esami necessari alla diagnosi. E’ colpa dell’incidente fatto a metà novembre? Troppo lontano quell’episodio, forse il compagno di Belen è stato male per altro.in queste ore l’ex hair stylist ha ringraziatoscrivendo: “10 giorni possono essere lunghissimi. Non basterebbero però le parole per ...