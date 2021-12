Albo d’oro Mondiali scacchi: Magnus Carlsen cinque volte campione, a -1 dal record (Di venerdì 10 dicembre 2021) Magnus Carlsen è per la quinta volta campione del Mondo. Sono solo due i giocatori ad avere ottenuto altrettanti allori: Mikhail Botvinnik e Viswanathan Anand. Tuttavia, è l’unico ad averli conseguiti consecutivamente in ambito FIDE. Le cose stanno così: Botvinnik perse e rivinse due volte il titolo nel suo tempo, mentre Anand fece suo una volta il Mondiale FIDE nel 2000 (format a eliminazione diretta) e poi, dopo la riunificazione, fu detentore dal 2007 al 2012 con una riconquista e tre difese riuscite. Quanto a Garry Kasparov, fu quattro volte campione FIDE e, dopo la spaccatura, due volte a livello PCA. L’unico ad aver vinto sei titoli di fila, Emanuel Lasker, lo fece in era pre-FIDE. Se dovesse rivincere nel nuovo ciclo mondiale, Carlsen ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021)è per la quinta voltadel Mondo. Sono solo due i giocatori ad avere ottenuto altrettanti allori: Mikhail Botvinnik e Viswanathan Anand. Tuttavia, è l’unico ad averli conseguiti consecutivamente in ambito FIDE. Le cose stanno così: Botvinnik perse e rivinse dueil titolo nel suo tempo, mentre Anand fece suo una volta il Mondiale FIDE nel 2000 (format a eliminazione diretta) e poi, dopo la riunificazione, fu detentore dal 2007 al 2012 con una riconquista e tre difese riuscite. Quanto a Garry Kasparov, fu quattroFIDE e, dopo la spaccatura, duea livello PCA. L’unico ad aver vinto sei titoli di fila, Emanuel Lasker, lo fece in era pre-FIDE. Se dovesse rivincere nel nuovo ciclo mondiale,...

