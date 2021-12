Ag Luperto | “Occhio all’Empoli | ci sono tre giocatori di enorme talento Ounas ed Elmas giocatori importanti”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Diego Nappi, agente del difensore dell’Empoli ma di proprietà del Napoli, Sebastiano, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato: “L’Empoli è una squadra ben organizzata, ha un allenatore a cui piace giocare a viso aperto e tanti giovani talenti che hanno voglia di emergere come Ricci, Bajrami o Parisi. Questi ragazzi hanno la fiducia di tutti, poi questa è una società che ti fa giocare con tranquillità, scenario giusto per fare bene.Empoligiocherà domenica? Non posso saperlo perché so che il mister dà la formazione quasi allo scadere masicuro che chiunque giocherà farà bene. Il Napoli? Ieri sera ho visto una squadra viva pur se manca la sua ossatura.è un giocatore importante, deve capire che è ...

In difesa a sinistra torna Marchizza mentre in mezzoè in ballottaggio con Isamjli. Di ... Se i centrocampisti non dovessero farcelaalla possibile sorpresa Oliva. In attacco invece ...Al centro della difesa, Andreazzoli confermerà Ismajili (maalle chance di), che sarà affiancato da uno tra Tonelli e Viti . A destra spazio a Stojanovic , mentre a sinistra ...Per la 17° giornata di Serie A scendono in campo Napoli ed Empoli, domenica alle ore 18:00. A seguire in questo articolo le probabili formazioni, i consigli per il fantacalcio e dove vederla in tv o i ...E quindi, occhio alla lista dei giocatori diffidati ... Demiral (Atalanta), Freuler (Atalanta); Hickey (Bologna), Medel (Bologna); Strootman (Cagliari); Luperto (Empoli); Bonaventura (Fiorentina), ...