ZELIG: BISIO, INCONTRADA E I RE DELLA RISATA PER L'ARRIVEDERCI AL PUBBLICO DI CANALE 5 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quarta e ultima puntata del revival di ZELIG che ha riportato su CANALE 5 una comicità senza tempo. Questa sera, giovedì 9 dicembre, alle 21.40 sull'ammiraglia Mediaset, Claudio BISIO e Vanessa INCONTRADA con i più grandi nomi DELLA RISATA all'italiana danno L'ARRIVEDERCI al PUBBLICO. Visto il successo dell'operazione, con grande probabilità ZELIG tornerà il prossimo anno. Si parla di un maggior numero di puntate e una staffetta INCONTRADA-Hunziker ma per ora sono voci. La quarta puntata di ZELIG – una in più delle tre inizialmente previste – vedrà alternarsi sul palco del Teatro degli Arcimboldi: Gabriele Cirilli, Teresa Mannino, Simone Barbato, Leonardo Manera, Franco Neri, Marco ...

