X Factor, i Maneskin infiammano la finalissima (Di venerdì 10 dicembre 2021) I Maneskin infiammano la serata conclusiva di X Factor 2021. Fiamme, colpi di riff e batteria. E poi la voce di Damiamo che rompe il silenzio. Sul palco del Forum di Assago sae la band ed esplode la festa. I Fab Four italiani, fasciati in abiti color crema firmati Gucci e reduci dal successo planetario, tornano a X Factor da superstar, lì dove tutto è cominciato. Stavolta però da superospiti della finalissima, che vedrà i quattro finalisti Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA contendersi la sfida. E si sentono subito a casa Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, accolti dal calore del pubblico, 5.700 persone tornate dal vivo, dopo un anno di stop a causa della pandemia. Damiano&Co non fanno in tempo a salire sul palco che la platea esplode sulle note di ‘Begging’. Ed è un po’ come tornare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ila serata conclusiva di X2021. Fiamme, colpi di riff e batteria. E poi la voce di Damiamo che rompe il silenzio. Sul palco del Forum di Assago sae la band ed esplode la festa. I Fab Four italiani, fasciati in abiti color crema firmati Gucci e reduci dal successo planetario, tornano a Xda superstar, lì dove tutto è cominciato. Stavolta però da superospiti della, che vedrà i quattro finalisti Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA contendersi la sfida. E si sentono subito a casa Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, accolti dal calore del pubblico, 5.700 persone tornate dal vivo, dopo un anno di stop a causa della pandemia. Damiano&Co non fanno in tempo a salire sul palco che la platea esplode sulle note di ‘Begging’. Ed è un po’ come tornare ...

