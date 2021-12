X Factor 2021: gIANMARIA secondo a sorpresa. Era il grande favorito per la vittoria (Di venerdì 10 dicembre 2021) X Factor 2021: gIANMARIA secondo classificato a sorpresa. Dopo la debacle di Erio e la 'benedizione' di Samuele Bersani per il cantante vicentino sembrava fatta e invece è stato 'beffato' da . Leggi ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Xclassificato a. Dopo la debacle di Erio e la 'benedizione' di Samuele Bersani per il cantante vicentino sembrava fatta e invece è stato 'beffato' da . Leggi ...

Advertising

XFactor_Italia : Ci prepariamo per questo momento da mesi e siamo così felici di urlare: LA FINALE DI X FACTOR 2021 INIZIA ORA! ??… - zaiapresidente : ??????????? LA MUSICA VENETA E' PRONTA A CONQUISTARE LA FINALE DI X FACTOR ITALIA 2021! In bocca al lupo ai concorrent… - Aurora88969659 : RT @Agenzia_Ansa: X Factor, il vincitore è Baltimora. Finale combattuta a suon di duetti, 'best of' e inediti. Ospiti i Maneskin #XF2021 #X… - ProDocente : Il vincitore di X Factor 2021 è Baltimora - caffemusicale : X Factor 2021, l'incredibile vittoria di Baltimora -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2021 X Factor 2021, le prime parole del vincitore Baltimora: 'Sono molto fiero del percorso fatto' X Factor 2021, le prime parole del vincitore Baltimora: 'Sono molto fiero del percorso fatto'. Al termine della puntata la del cantante di Hell Raton e gli altri tre finalisti gIANMARIA, Fellow e i ...

X Factor 2021, il trionfo di Baltimora: gIANMARIA secondo, terzi i Bengala Fire X Factor 2021, il trionfo di Baltimora: gIANMARIA secondo, terzi i Bengala Fire. Una finale davvero a sorpresa con il cantante della squadra di Hell Raton che batte il favoritissimo talento di Emma. Due ...

X Factor 2021, vince Baltimora 09 dic 2021 - In diretta dal Forum di Assago, la finale della quindicesima edizione del talent ha visto trionfare il cantante della squadra di Hell Raton. Ospiti della serata: Maneskin e Coldplay.

Baltimora vince X Factor 2021 È Baltimora il vincitore di X Factor 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Secondo classificato è gIANMARIA, a chiudere il podio sono i Bengala Fire. Quarto posto per Fellow.



Una ca ...

, le prime parole del vincitore Baltimora: 'Sono molto fiero del percorso fatto'. Al termine della puntata la del cantante di Hell Raton e gli altri tre finalisti gIANMARIA, Fellow e i ..., il trionfo di Baltimora: gIANMARIA secondo, terzi i Bengala Fire. Una finale davvero a sorpresa con il cantante della squadra di Hell Raton che batte il favoritissimo talento di Emma. Due ...09 dic 2021 - In diretta dal Forum di Assago, la finale della quindicesima edizione del talent ha visto trionfare il cantante della squadra di Hell Raton. Ospiti della serata: Maneskin e Coldplay.È Baltimora il vincitore di X Factor 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Secondo classificato è gIANMARIA, a chiudere il podio sono i Bengala Fire. Quarto posto per Fellow.Una ca ...