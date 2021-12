Viaggiava sul bus con il Green pass di un altro: il primo multato a Milano è un sessantenne (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pensava di farla franca ai controlli a campione sul Green pass alle fermate dei mezzi di superficie di Milano. Invece, è stato fermato, multato e denunciato perché aveva osato viaggiare con la ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pensava di farla franca ai controlli a campione sulalle fermate dei mezzi di superficie di. Invece, è stato fermato,e denunciato perché aveva osato viaggiare con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiava sul Viaggiava sul bus con il Green pass di un altro: il primo multato a Milano è un sessantenne Di fronte alla fermata della 94 di via Minghetti, i vigili notano un uomo di 60 anni che vicino a un mezzo, sul lato opposto della strada, prima li osserva, quindi sale furtivamente a bordo dell'...

