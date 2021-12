Ucraina: Putin, situazione nel Donbass sembra un genocidio (Di giovedì 9 dicembre 2021) La situazione del conflitto all'est dell'Ucraina nel Donbass "sembra un genocidio". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro del Consiglio del Cremlino per lo sviluppo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladel conflitto all'est dell'nelun". Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un incontro del Consiglio del Cremlino per lo sviluppo della ...

Guerra in Ucraina? "Putin ha due linee rosse, ma conosce i rischi" Le tensioni militari nascono soprattutto dall’assenza di linee di comunicazione tra Nato e Russia che è fondamentale recuperare per evitare uno scontro Le linee rosse del Cremlino sono essenzialmente ...

