TS – Inter, avanti tutta per Onana: presto agente a Milano (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Inter stringe per André Onana L’Inter spinge per portare a Milano André Onana, portiere camerunense che ha il contratto in scadenza con l’Ajax il prossimo 30 giugno. Novità importanti in tal senso arrivano oggi da Tuttosport secondo cui l’agente del portiere sarà a Milano nei prossimi giorni per trovare un accordo preliminare con i nerazzurri. Sarà lui dunque a raccogliere l’eredità di Handanovic per quanto riguarda la porta nerazzurra. “E’ atteso nei prossimi giorni il blitz milanese di Albert Botines, procuratore di Andre Onana, per mettere a punto l’accordo (un quadriennale da 3 milioni a stagione) che il portiere dell’Ajax (in scadenza) firmerà con l’Inter quando lo consentiranno i regolamenti”. L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’stringe per AndréL’spinge per portare aAndré, portiere camerunense che ha il contratto in scadenza con l’Ajax il prossimo 30 giugno. Novità importanti in tal senso arrivano oggi da Tuttosport secondo cui l’del portiere sarà anei prossimi giorni per trovare un accordo preliminare con i nerazzurri. Sarà lui dunque a raccogliere l’eredità di Handanovic per quanto riguarda la porta nerazzurra. “E’ atteso nei prossimi giorni il blitz milanese di Albert Botines, procuratore di Andre, per mettere a punto l’accordo (un quadriennale da 3 milioni a stagione) che il portiere dell’Ajax (in scadenza) firmerà con l’quando lo consentiranno i regolamenti”. L'articolo ...

