Trani si illumina | immagini suggestive da piazza Duomo con presepe e albero

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È decisamente cambiato in chiave natalizia il colpo d'occhio di, grazie alla conferma della pregevole iniziativa della Fondazione Seca, in collaborazione con l'opera don Uva Bisceglie e...

L'iniziativa fa parte del cartellone "Un mare di artisti a", che prevede altri eventi il 12, 18 e 24 dicembre e, in chiusura, il 5 gennaio. Per il secondo anno, è stato donato alla città dalla Fondazione Megamark di, onlus dell'omonimo Gruppo, insieme ai supermercati A&O, dok, famila, Numeri primi e ai pet store Joe Zampetti. La pioggia prevista per la giornata di domani 8 dicembre non cambia i programmi di Babbo Natale e del suo staff. L'otto dicembre, giorno dell'Immacolata si apre ufficialmente il periodo delle festivit ...