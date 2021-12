Traffico Roma del 09-12-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia bis e La Rustica e in esterna tra laFiumicino è l’uscita per la diffamazione sud della un auto in fila sul tratto Urbano della A24 uscendo dalla città tra Viale Palmiro Togliatti e il raccordo in tangenzialerallentato tra via Tiburtina e via Nomentana verso lo stadio più avanti segnalati Inoltre due incidenti il primo in prossimità dell’uscita di via Salaria e l’altro all’altezza di via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni code tra Corso di Francia & via Salaria in zona Pinciana sempre per incidente e disagi su viale Bruno Buozzi in prossimità di via Giovanni Schiaparelli difficoltà anche in via Tuscolana all’altezza di via Statilio Ottato per un altro incidente in zona Prima porta chiusa per la ...