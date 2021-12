Sciopero generale, la menzogna della sinistra “responsabile” (Di giovedì 9 dicembre 2021) In sé è un segno di debolezza e non di forza del sindacato lo Sciopero generale indetto da Cgil e Cisl per il 16 dicembre. Ma per la sinistra è anche un clamoroso autogol perché rompe, con la semplice gratuità dell’atto, una narrazione che si cercava di avvalorare e che faceva di quella parte politica e del suo coté sindacale la parte responsabile, “draghiana”, tutta tesa all’interesse generale, del Paese. Un presunto capitale reputazionale che ovviamente si intendeva giocare contro la destra e le “intemperanze” salviniane, contro ogni “populismo”, in previsione soprattutto dei prossimi appuntamenti elettorali (diretti, come le politiche, o indiretti, come l’elezione del nuovo capo dello Stato). Addio unità sindacale Sembra che Enrico Letta, rimasto spiazzato, abbia iniziato una trattativa con i due ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 dicembre 2021) In sé è un segno di debolezza e non di forza del sindacato loindetto da Cgil e Cisl per il 16 dicembre. Ma per laè anche un clamoroso autogol perché rompe, con la semplice gratuità dell’atto, una narrazione che si cercava di avvalorare e che faceva di quella parte politica e del suo coté sindacale la parte, “draghiana”, tutta tesa all’interesse, del Paese. Un presunto capitale reputazionale che ovviamente si intendeva giocare contro la destra e le “intemperanze” salviniane, contro ogni “populismo”, in previsione soprattutto dei prossimi appuntamenti elettorali (diretti, come le politiche, o indiretti, come l’elezione del nuovo capo dello Stato). Addio unità sindacale Sembra che Enrico Letta, rimasto spiazzato, abbia iniziato una trattativa con i due ...

