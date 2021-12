Quirinale | Mattarella firma 7 provvedimenti di clemenza individuale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Presidenteha adottato settedi. Il Presidente della Repubblica Sergiohato – ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione – sette decreti di grazia, in ordine ai quali la Ministra della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole". Si legge in una nota del. Questi i beneficiari deidi: Strano Michele, nato nel 1968, condannato a sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di omicidio volontario commesso nel 2012, nel corso di una rapina ai suoi danni nella quale era rimasto ucciso anche suo fratello. Nel concedere la grazia di ...