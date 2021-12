Palo della Telecom divelto invade l’Aurelia a Ladispoli: strada chiusa, ecco dove (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladispoli – Nel Lazio è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 1 “Aurelia” a Ladispoli, in corrispondenza del chilometro 39, per la presenza di un Palo della società Telecom divelto in carreggiata. Il traffico è deviato come segue: in direzione Roma, con uscita obbligatoria al chilometro 40.7 (Ladispoli Nord); in direzione Civitavecchia, con uscita al chilometro 37.1 (Ladispoli Sud). Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di LadispoliClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021)– Nel Lazio è provvisoriamentein entrambe le direzioni lastatale 1 “Aurelia” a, in corrispondenza del chilometro 39, per la presenza di unsocietàin carreggiata. Il traffico è deviato come segue: in direzione Roma, con uscita obbligatoria al chilometro 40.7 (Nord); in direzione Civitavecchia, con uscita al chilometro 37.1 (Sud). Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...

Advertising

AndreaBricchi77 : Calhanoglu ha calciato gli angoli così anche da noi, per anni. Tutti inutili sul primo palo, dove di solito tutti m… - ilfaroonline : Palo della Telecom divelto invade l’Aurelia a Ladispoli: strada chiusa, ecco dove - elsaalse1 : RT @IkarugaIII: @Gianfi15 'per caricare le auto elettriche basta mettere le colonnine ad ogni palo della luce' 'guarda che allo stato attua… - MusicaTricolore : RT @infocattolica: LA “CITTADINANZA” DELLA #FAMIGLIA IN ITALIA Audio della puntata di “Temi di Dottrina sociale della #Chiesa, a cura di Gi… - nicoletta_zeno : RT @lalaauro: Siamo ufficialmente entratx nel giorno ?DELLA? puntata, preghiamo per un non palo #unprofessore -