No vax a Redipuglia: Fedriga, “Un fatto estremamente grave” (Di giovedì 9 dicembre 2021) TRIESTE – “Vuol dire che si è perso anche il rispetto per la nostra storia” e “per quello che rappresenta il sacrario del Redipuglia che venga utilizzato e strumentalizzato così lo reputo estremamente grave. Stiamo vedendo una degenerazione di persone che legittimamente la possono pensare anche in modo diverso, irrazionale dico io, ma l’irrazionalità è legittima. Non si può però arrivare ad eccessi, provocazioni e offese”, come a Redipuglia. “Temo che ci stiamo rassegnando anche a questo clima d’odio, violenze e minacce”. Così il presidente Fvg e della Conferenza Regioni, Massimiliano Fedriga, a Radio 24, nel corso di “24 Mattino”, dopo che ieri circa 300 persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata che sarebbe stata promossa dalla galassia no vax al Sacrario di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 dicembre 2021) TRIESTE – “Vuol dire che si è perso anche il rispetto per la nostra storia” e “per quello che rappresenta il sacrario delche venga utilizzato e strumentalizzato così lo reputo. Stiamo vedendo una degenerazione di persone che legittimamente la possono pensare anche in modo diverso, irrazionale dico io, ma l’irrazionalità è legittima. Non si può però arrivare ad eccessi, provocazioni e offese”, come a. “Temo che ci stiamo rassegnando anche a questo clima d’odio, violenze e minacce”. Così il presidente Fvg e della Conferenza Regioni, Massimiliano, a Radio 24, nel corso di “24 Mattino”, dopo che ieri circa 300 persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata che sarebbe stata promossa dalla galassia no vax al Sacrario di ...

No vax al Sacrario di Redipuglia, la condanna di Fedriga: "Fatto estremamente grave, si è perso il rispetto per la nostra storia' TRIESTE. Il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga ha riservato parole piene di indignazione nel commentare la manifestazione no vax al Sacrario di Redipuglia avvenuta nella giornata di mercoledì. "Vuol dire che si è perso anche il rispetto per la nostra storia ma per delle vite quello e che quello che rappresenta il sacrario ...

Manifestazione no vax a Redipuglia Circa 300 persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata che sarebbe stata promossa dalla galassia no vax al Sacrario di Redipuglia nel Goriziano.""Vuol dire che si è"perso anche il ri ...

>ANSA-IL-PUNTO/COVID: Fvg, periodo difficile,manca personale TRIESTE, 09 DIC - Il Friuli Venezia Giulia sta affrontando "il periodo più difficile". Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre sono stati registrati "721 focolai e 4.368 nuovi casi" Covid. Una s ...

