Nandez-Napoli | Marotta entra nella trattativa e prova a beffare Giuntoli

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 9 dicembre 2021), l’Inter conirrompe. Il dg nerazzurroCristiano. Nahitanal centro delle trattative di calciomercato con ilche ha presentato un’offerta ufficiale, ma piace anche all’Inter. Al momento sono questi i due club che maggiormente si sono interessi al calciatore di proprietà del Cagliari. Il procuratore diè Pablo Bentacur che ilconosce bene perché aveva in gestione anche Gargano ed altri giocatori in orbita azzurra. L’agente non avrebbe problemi a portarein Campania, anche perché i rapporti con la società sono buoni, ma la scelta finale sarà del centrocampista. Secondo ...